Addio a Gaetano De Bernardis, Palermo perde un uomo serio e garbato

Il saluto a un grande palermitano

PALERMO- Dal tam tam social che trova, purtroppo, conferma apprendiamo una tristissima notizia: la morte del professore Gaetano De Bernardis, un uomo serio e garbato, un gentiluomo che tutti conoscevano e a cui tutti volevano bene.

I messaggi affettuosi fioriscono, in calce al dolore, sulla bacheca Facebook. Scrive Gabriele Andria: “Carissimo Gaetano, oggi piangiamo la tua scomparsa. E’ stato un regalo bellissimo conoscerti ed averti amico, uno dei regali che il Rotary sa darci. Non dimenticheremo i tanti bei momenti che abbiamo trascorso insieme, la tua cultura, la tua umanità, la tua simpatia, la tua genuinità. Ci mancherai”.

Ricorda Antonio Fundarò: “Gaetano De Bernardis era un uomo capace di coniugare tradizione e modernità. Docente di italiano e latino, ha insegnato nei licei palermitani, in particolare per 36 anni al Liceo Scientifico Statale ‘Ernesto Basile’. La sua collaborazione con la casa editrice Palumbo dal 1974 ha prodotto diverse grammatiche latine, una storia della letteratura latina e i classici di Roma antica”.

Il Professore, uomo di immense sensibilità e cultura, era un appassionato della vita che onorava in tutte le sue forme. Il calcio, con il suo amato Palermo, ne era un esempio. Ci lascia il suo sorriso, la sua ironia, il suo animo gentile che non dimenticheremo. I funerali saranno celebrati a San Domenico, alle 10, martedì prossimo. Il nostro abbraccio a chi sta soffrendo per un affetto che non avrà mai fine.