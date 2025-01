Morto il giornalista sportivo Rino Tommasi: era la voce di boxe e tennis

Aveva 90 anni

È morto a 90 anni il giornalista sportivo Rino Tommasi, voce storica della stampa e della tv italiana. Tommasi era considerato uno dei più grandi esperti italiani di pugilato e tennis. Grande firma della Gazzetta dello Sport, lavorò a Canale 5 e contribuì alla divulgazione degli sport statunitensi negli anni ’80.

La carriera di Rino Tommasi

Tommasi nacque a Verona nel febbraio del 1934 e iniziò la carriera giornalistica da giovanissimo, pubblicando il primo articolo a 13 anni sul Messaggero. In seguito ha lavorato per Tuttosport, La Gazzetta dello Sport, Repubblica, il Mattino.

Dal 1981 è stato il direttore dei servizi sportivi di Canale 5, ricoprendo lo stesso ruolo dieci anni più tardi per Tele+. In questa veste contribuì a diffondere in Italia le dirette dello sport americano, dalla NBA al football americano.

Boxe e Tennis

Le grandi passioni di Tommasi furono però il pugilato e il tennis, di cui aveva conoscenze enciclopediche. Nel pugilato fu l’inventore della trasmissione settimanale “La Grande boxe”, impresario e promoter, organizzando grandi incontri internazionali a Roma.

Nel tennis formò il telecronista Gianni Clerici, con cui per anni ebbe un sodalizio professionale. Rino Tommasi fu premiato per due volte come “Tennis Writer of the Year” dalla ATP.

