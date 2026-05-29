 L'italiano Alex Pineschi è stato ucciso in Donbass
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Morto in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi

Alex Pineschi ucciso donbass
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Aveva 42 anni
L'ADDIO
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ROMA – Un italiano è stato ucciso nel Donbass. Si tratta di Alex Pineschi, contractor, esperto di tiro e scrittore di 42 anni. A dare la notizia è stata l’associazione di volontariato “Memorial”, che attraverso una nota ha espresso profondo cordoglio: “Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia”.

Pineschi, che avrebbe compiuto 43 anni il prossimo 17 ottobre, si trovava nel teatro di guerra ucraino da qualche mese, dove aveva formalmente sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev. Secondo quanto si apprende da fonti investigative e d’intelligence, il cittadino italiano era stato integrato nelle unità d’élite delle forze speciali facenti capo all’intelligence del ministero della Difesa ucraino (GUR), operando attivamente nelle zone calde del fronte.

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