Aveva 94 anni

PALERMO – È morto l’avvocato Manlio Gallo. Avrebbe compiuto 95 anni il prossimo maggio. Nella memoria collettiva resta lo scatto che lo ritrae mentre stringe la mano al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Era fine febbraio scorso e, nel giorno dell’orgoglio dell’avvocatura, celebrato al Teatro Massimo di Palermo, Manlio Gallo era stato nominato presidente merito del Consiglio dell’Ordine degli avvocati del capoluogo siciliano. Un Ordine che aveva guidato dal 1996 al 2005. Sotto la sua presidenza è nata l’Unione degli ordini forensi di Sicilia.

Da poche settimane aveva raggiunto il traguardo dei 70 anni di professione. Sempre con la toga sulle spalle, pronto a dispensare consigli ai colleghi giovani e meno giovani. Chi lo ha conosciuto lo ricorda non solo per la sua grande competenza, ma anche per il grande senso dell’umorismo che contraddistingueva.

I funerali si svolgeranno sabato 14 marzo, alle 10, nella chiesa di Sant’Ernesto in via Campolo a Palermo.

Il cordoglio del governatore Renato Schifani

“L’avvocato Manlio Gallo, da poco nominato Presidente emerito dell’Ordine degli avvocati di Palermo, ha rappresentato con i suoi settant’anni di professione forense un esempio di rigore, integrità, competenza – dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani -. È stato un punto di riferimento per tutti noi, che abbiamo svolto in questa terra una professione complessa ed entusiasmante, un testimone di quella libertà intellettuale che è il principio a cui tutta la classe forense deve ispirarsi, nel rispetto della legalità e del diritti di ogni cittadino. A nome mio e di tutto il governo regionale, esprimo il più sentito cordoglio ai familiari e all’intero Foro palermitano”.

Galvagno: perdita per la comunità forense

“Con la morte di Manlio Gallo la comunità forense palermitana e non solo, perdono un riferimento autorevole e un esempio autentico di libertà – dice il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno -. Una vita dedicata al Foro, dove ha incarnato i valori più alti dell’avvocatura, divenendo modello di integrità, competenza e profondo rispetto delle istituzioni e dei diritti dei cittadini. Alla famiglia e all’Ordine degli avvocati di Palermo giungano le mie più sentite condoglianze”.

Lagalla: figura di grande prestigio

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Manlio Gallo, figura di grande prestigio e punto di riferimento dell’avvocatura palermitana – dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla -. Per molti anni alla guida dell’Ordine degli avvocati di Palermo, ha dedicato la sua lunga carriera alla difesa dei diritti e al rafforzamento del ruolo dell’avvocatura, contribuendo con autorevolezza alla crescita del foro cittadino e alla vita istituzionale della nostra comunità. Alla sua famiglia, ai colleghi e all’intero foro palermitano rivolgo la mia più sincera vicinanza in questo momento di dolore”.