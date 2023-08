È morto il padre di Giuseppe Conte, l’annuncio alla Camera

A darne notizia Giorgio Mulè, che ha interrotto i lavori dell'Aula

Lutto per l’ex premier Giuseppe Conte. Questa mattina è morto il padre del leader del M5S, Nicola Conte, 93 anni, originario di Volturara Appula in provincia di Foggia. A darne notizia è stato Giorgio Mulè, presidente di turno della Camera, che ha dato la comunicazione ai deputati riuniti in Aula durante la votazione degli ordini del giorno alla delega fiscale.

“Il collega Giuseppe Conte è stato colpito da un grave lutto, la perdita dl padre. La presidenza della Camera ha già formulato ai famigliari l’espressione della più sentita partecipazione al loro dolore che desidera ora rinnovare anche a nome dell’assemblea”, ha detto Mulè rivolgendosi all’Aula.