Batte la testa mentre gioca a padel, ex sindaco muore sotto gli occhi degli amici

Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano e titolare di Pianeta Salute, è morto mentre stava disputando una partita di padel con alcuni amici. Il 66enne, che partecipava regolarmente alle partite del mercoledì e del sabato, è deceduto alla 20 del 17 dicembre all’Ancaria Padel di Ancarano, nel territorio comunale di Castel di Lama.

Come riporta “Il Resto del Carlino”, Pasquale Allevi sarebbe inciampato durante il gioco, perdendo l’equilibrio e andando a colpire violentemente la testa contro una delle strutture rigide che delimitano il campo. L’impatto ha provocato una ferita con abbondante perdita di sangue.

In un primo momento l’uomo era cosciente e avrebbe chiesto agli amici di sollevargli le gambe. Alla proposta di chiamare i soccorsi sanitari avrebbe annuito, prima di perdere conoscenza poco dopo.

Immediato l’allarme. Da altri campi sono accorsi alcuni giocatori presenti nell’impianto sportivo. Uno di loro ha utilizzato il defibrillatore nel tentativo di rianimarlo. Sul posto sono intervenute due ambulanze. Il personale sanitario ha praticato le manovre di rianimazione per circa venti minuti, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

All’Ancaria Padel sono giunti anche il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e l’assessore allo sport Nico Stallone, accorsi dopo aver appreso dell’emergenza. I due amministratori si sono attivati per consentire la riapertura dell’obitorio dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, dove la salma è stata trasferita.

I carabinieri hanno ascoltato le persone presenti al momento dell’accaduto ed escluso il coinvolgimento di terzi. Già in serata il corpo è stato messo a disposizione dei familiari. Sarà la famiglia a decidere se procedere autonomamente con ulteriori accertamenti medico-legali per chiarire le cause esatte della morte.

Resta da stabilire se la caduta sia stata provocata da un malore improvviso oppure se il decesso sia conseguenza diretta del violento trauma cranico riportato durante l’impatto.

