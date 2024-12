Università di Palermo, addio al professore Antonino Di Sparti

Decine i messaggi sui social da parte dei colleghi e degli studenti

PALERMO – L’Università degli Studi di Palermo piange la scomparsa di Antonino Di Sparti, professore di Linguistica informatica. Da diversi anni in pensione, è stato il presidente del corso di laurea in Lingue moderne per il Web presso la facoltà di Lettere e Filosofia e responsabile dell’Ateneo per la Certificazione delle abilità linguistiche e informatiche del progetto CampusOne.

Il ricordo dei colleghi

Dal 2003 ha diretto per diversi anni il Centro Linguistico d’Ateneo. Autore di numerosi volumi sulla didattica linguistica, viene ricordato dai colleghi e dagli studenti con grande affetto, per la sua grande dedizione all’insegnamento e il suo approccio sempre cordiale, gentile e disponibile.

Decine i messaggi di cordoglio sui social: “Se ne va una parte molto importante della nostra vita – scrive Cinzia Melloni -. Se sono stata l’insegnante che ero, è stata solo perché guidata dal professore. Nino ci ha insegnato ad essere empatici, a mettere l’alunno al centro della nostra didattica, a impegnarci in una didattica delle lingue altamente innovativa, ad essere Docenti”.

“Una pietra miliare”

Aggiunge Laura Arcieri: “Sto provando un dispiacere immenso. È stato un esempio ed un modello di vita per me. Un grande professore ed un grande uomo di cui conserverò sempre un bellissimo ricordo”. E ancora: “Una pietra miliare nella storia dell’Università di Palermo – dice Valentina Amico – e nella formazione culturale e umana di tutti noi ex alunni. Addio, professore Di Sparti, rimarrai sempre nei nostri cuori”.

“Il professore Nino Di Sparti – scrive Masi Ribaudo – è stato un Maestro e Amico che mi ha sempre gratificato della sua stima e del suo affetto e a cui ho voluto bene come a un fratello maggiore. Negli ultimi tempi mi ripromettevo di andare a fargli visita, ma non sapevo che le sue condizioni di salute si fossero aggravate così drasticamente”.

“Ero preoccupato – prosegue – del fatto che non avesse risposto ai miei messaggi e alle mie telefonate, in occasione di queste feste. Con lui, se ne va un pezzo importantissimo della mia vita e un punto di riferimento insostituibile: mi onoro di essere stato suo affezionato allievo e collaboratore; ho sempre ricevuto da lui supporto, incoraggiamento e manifestazioni di apprezzamento.

L’ultimo saluto

“E’ stato mio relatore e mio amico – scrive Angela -. Mi dispiace tantissimo, gGrande professore da me stimatissimo. Le sue lezioni erano sempre divertenti”. “Mi dispiace tantissimo, adorabile uomo e fantastico docente – aggiunge Alessandra -. Sono felice di essere stata sua allieva. I funerali saranno celebrati giovedì 2 gennaio alle 11.15 nella chiesa Don Orione.