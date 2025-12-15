 Pestato durante una lite a Catenanuova, muore 57enne
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Pestato durante una lite, muore 57enne dopo 12 giorni in rianimazione

Era ricoverato al Cannizzaro di Catania
IL CASO
di
1 min di lettura

CATANIA – È morto dopo dodici giorni di agonia Salvatore De Luca, 57 anni, di Catenanuova (Enna), ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania. L’uomo era stato brutalmente picchiato lo scorso 3 dicembre in pieno centro del paese.

L’aggressione è avvenuta in una piazzetta, in pieno giorno. Le condizioni del 57enne erano apparse subito gravissime e l’uomo era stato trasferito d’urgenza a Catania, dove è rimasto ricoverato con prognosi riservata fino al decesso.

Per i fatti è indagato un 23enne del luogo, inizialmente accusato di tentato omicidio. Dopo la morte della vittima, l’accusa è stata riqualificata in omicidio volontario. Il giovane, assistito dagli avvocati Lorenzo Caruso e Sandro Fagone, si è dichiarato estraneo ai fatti nel corso dell’interrogatorio di garanzia.

Secondo l’ipotesi investigativa, all’origine del pestaggio vi sarebbero dissidi tra le due famiglie. Le indagini sono in corso.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI