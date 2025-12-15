Pestato durante una lite, muore 57enne dopo 12 giorni in rianimazione

Era ricoverato al Cannizzaro di Catania

CATANIA – È morto dopo dodici giorni di agonia Salvatore De Luca, 57 anni, di Catenanuova (Enna), ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania. L’uomo era stato brutalmente picchiato lo scorso 3 dicembre in pieno centro del paese.

L’aggressione è avvenuta in una piazzetta, in pieno giorno. Le condizioni del 57enne erano apparse subito gravissime e l’uomo era stato trasferito d’urgenza a Catania, dove è rimasto ricoverato con prognosi riservata fino al decesso.

Per i fatti è indagato un 23enne del luogo, inizialmente accusato di tentato omicidio. Dopo la morte della vittima, l’accusa è stata riqualificata in omicidio volontario. Il giovane, assistito dagli avvocati Lorenzo Caruso e Sandro Fagone, si è dichiarato estraneo ai fatti nel corso dell’interrogatorio di garanzia.

Secondo l’ipotesi investigativa, all’origine del pestaggio vi sarebbero dissidi tra le due famiglie. Le indagini sono in corso.