Morto Toti Cottone, decano dei commercialisti palermitani

Aveva 89 anni

PALERMO – “L’Ordine dei giornalisti di Sicilia si unisce al dolore dei familiari di Toti Cottone, professionista stimato e storico consulente dell’ente”. Lo si legge in una nota dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia. Cottone sarà ricordato con un minuto di raccoglimento nel corso della seduta di Consiglio in programma martedì 21 ottobre.

Cottone, 89 anni, era decano dei commercialisti palermitani. Professionista molto noto in città, fu anche revisore legale della Camera dei deputati e il suo studio ha seguito per molti anni i bilanci dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia. Nella sua lunga carriera aveva ricevuto anche il tesserino da pubblicista.