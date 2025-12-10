Muore a 32 anni il pianista Valerio Rizzo: il cordoglio social

La notizia della prematura scomparsa del talentuoso musicista ha attraversato la Sicilia

Si è spento a 32 anni per un male incurabile il pianista e compositore Valerio Rizzo. L’annuncio della sua prematura scomparsa arriva dal suo profilo Facebook. “Ho lottato, mi sono battuto con tutte le mie forze fino alla fine. Avrei voluto continuare a condividere con voi sia la musica che l’amore”, si legge.

La notizia della morte del talentuoso musicista originario di Castelvetrano ha attraversato la Sicilia in pochissimo tempo unendo idealmente Palermo, Trapani, Marsala, Mazara e il Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera dove il 32enne insegnava Pianoforte Jazz. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un artista raffinato e una persona dal cuore e dall’animo gentile.

Nel corso della sua carriera, Valerio Rizzo ha collaborato con alcuni tra i più importanti artisti della scena nazionale e internazionale, tra cui Lauren Henderson, Simona Molinari, Giuseppe Milici, Stjepko Gut e Ricky Portera. A giugno del 2024 aveva presentato il suo progetto di musiche originali “Colmare D’Argento” al Teatro Agricantus di Palermo.

Sergio Vespertino e Valerio Rizzo (Foto Facebook)

Addio al pianista Valerio Rizzo

“È stato un privilegio conoscerti in questa tua vita troppo breve. Suonare con te era una magia, abbiamo fatto tanta musica, ci siamo emozionati, riso come i matti a volte litigato per fare subito pace. Ho sempre pensato che fossi una creatura speciale un Angelo bellissimo. Ci mancherai genietto. Ciao Valerio Rizzo, ci vediamo dall’ altra parte. Me and you”, scrive sui social Serena Ganci della Compagnia Sud Costa Occidentale fondata da Emma Dante.

“Il mondo ha perso un pianista straordinario, ma la sua musica continuerà a parlare per lui. Grazie per ogni nota che hai lasciato e per le emozioni che hai regalato”, è il saluto del produttore Riccardo Piparo.

Anche il Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera ricorda Valerio Rizzo sui social: “Entrato in ruolo nell’A.A. 2024/25 per la cattedra di Pianoforte Jazz a seguito del processo di statizzazione del Conservatorio, Valerio si è sempre distinto per la straordinaria sensibilità interpretativa, la grande conoscenza e padronanza dello strumento, anche in ambito classico, elementi distintivi che connotavano il suo essere un Musicista raffinato, completo e sempre elegantemente discreto”.

“Ma quanto eri bello, simpatico geniale nel tuo modo di suonare! Mancherai tanto Valerio a tutti noi! RIP”, scrive Riccardo Randisi, pianista e docente presso il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo. Al cordoglio si uniscono anche due jazz palermitani che hanno ospitato il musicista strappato alla vita a soli 32 anni.

Giuseppe Milici e Valerio Rizzo (Foto Facebook)

“Sapeva trasformare la musica in un dono dell’anima”

“Valerio ci ha lasciati dopo una lotta coraggiosa e dignitosa ma la sua musica — luminosa, elegante, intrisa di poesia — continuerà a parlare per lui – si legge sulla pagina del Davis Jazz Club – Lo chiamavo ‘Il Poeta del Pianoforte’ perché Valerio non suonava semplicemente… raccontava. Le sue mani danzavano tra jazz e lirismo, con un tocco raffinato, quasi classico, capace di trasformare ogni nota in un’emozione intima, profonda, impossibile da dimenticare. Ogni volta che suonava al Miles portava con sé una magia speciale: il silenzio rispettoso, l’ascolto trattenuto, il pubblico rapito”.

“Valerio aveva questo dono: trasformare la musica in un luogo dell’anima – si legge ancora – Oltre all’artista, ricordo l’uomo: discreto, colto, sorridente, dotato di un savoir-faire raro e prezioso. Il jazz non era solo la sua arte, era la sua voce, la sua identità, il suo respiro. E noi continueremo a celebrarlo, a raccontarlo, a far vivere la sua musica ogni volta che un pianista siederà davanti ai nostri tasti (…) La tua poesia non finirà mai. Il nostro palco ti ricorderà sempre. E noi continueremo a celebrarlo, a raccontarlo, a far vivere la sua musica ogni volta che un pianista siederà davanti ai nostri tasti”.

I funerali del pianista Valerio Rizzo

Da Facebook arriva anche il saluto del Tatum Art: “Resterà nella memoria di tutti i presenti l’ultimo suo concerto di un mese fa, una serata di raro livello emozionale. Il Tatum Art e tutti i tanti musicisti vicini piangono una delle sue perle, un artista di rara eleganza, raro livello comunicativo, e rara brillantezza intellettuale. La già prevista chiusura per il prossimo week end diventa una sentitissima chiusura per lutto”.

“È stato un privilegio averti come amico! Mi mancherai caro Valerio”, scrive Giuseppe Milici. “Valerio ci ha lasciati, ma la bellezza delle sue melodie continuerà a vivere oltre ogni confine”, recita il post del sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini. I funerali di Valerio Rizzo si terranno giovedì 11 dicembre, alle ore 10.30, presso la Chiesa Madre di Castelvetrano.