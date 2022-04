Mosca, Gazprom chiude il rubinetto del gas a Polonia e Bulgaria

La ritorsione per il mancato pagamento della materia prima in rubli

MOSCA – Gazprom ha annunciato di aver completamente sospeso le forniture di gas a Polonia e Bulgaria per effetto del mancato pagamento, alla fine della giornata di ieri, del gas in rubli. Gazprom ha inoltre avvertito i due Paesi che in caso di prelievo non autorizzato di gas russo destinato a Paesi terzi, le forniture di transito verranno ridotte di un ammontare analogo.

Decolla il prezzo del gas sulla piazza di Amsterdam dopo l’annuncio di Gazprom. I future sul metano, benchmark del prezzo del metano in Europa, balzano del 16% a 119,75 euro al megawattora, dopo aver toccato un rialzo massimo del 24%. Effetti anche per il petrolio: Brent sale a 105,6 dollari, Wti sopra 102 dollari.