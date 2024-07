Moto si scontra con un’auto: morto un 25enne siciliano in Sardegna

L'impatto lungo la statale 195

PULA (CAGLIARI) – Un tragico incidente è costato la vita al 25enne Marco Guastella, che viveva a Ragusa ma si trovava a Pula, in provincia di Cagliari, dove lavorava stagionalmente al Forte Village.

Il giovane era a bordo della sua moto, una Triumph, lungo la statale 195 e si è scontrato contro una Volkswagen Golf che era guidata da un 27enne.

L’impatto ha sbalzato dalla moto Guastella che è finito sull’asfalto.

Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto delle ambulanze del 118, dei carabinieri e della polizia locale.

Purtroppo, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi per il 25enne siciliano non c’è stato nulla da fare. La polizia locale sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.