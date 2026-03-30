I video che circolano sui social sono scioccanti

Il motore di un aereo della Delta Air Lines esplode pochi istanti dopo il decollo. L’incidente è avvenuto domenica 29 marzo all’aeroporto internazionale di San Paolo-Guarulhos, in Brasile. Dai social arrivano immagini scioccanti.

Esplode il motore di un aereo Delta Air Lines

Il volo Delta DL 104, diretto all’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta, trasportava 272 passeggeri e 14 membri dell’equipaggio. Un video girato da un passeggero a bordo dell’Airbus A330-300 mostrava il motore che emetteva fiamme a intermittenza durante la fase iniziale di salita, prima di essere completamente avvolto dal fuoco.

I passeggeri, visibilmente terrorizzati, urlavano e piangevano mentre le fiamme illuminavano il lato sinistro dell’aereo nel cielo notturno. Secondo quanto riportato dal “Mirror”, alcuni materiali hanno iniziato a cadere dall’aereo in fiamme, provocando incendi al suolo.

Le parole della compagnia aerea

Il pilota ha effettuato un atterraggio di emergenza, interrompendo la salita a 4.500 piedi e facendo ritorno nello scalo brasiliano. L’aereo è rientrato in sicurezza all’aeroporto, dove è stato accolto dai servizi di emergenza aeroportuali antincendio.

Il portavoce della compagnia aerea ha fatto sapere che i passeggeri sono stati successivamente trasportati al terminal tramite autobus.

“La sicurezza dei nostri clienti e dell’equipaggio è la nostra massima priorità. Ci scusiamo con i nostri clienti per questo ritardo nei loro viaggi”, ha dichiarato un rappresentante della Delta Air Lines. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti.

Il precedente

L’incidente meccanico arriva pochi giorni dopo la tragedia all’aeroporto LaGuardia di New York. Lo scorso 22 marzo, durante l’atterraggio, un volo Air Canada si è scontrato con un camion dei vigili del fuoco sulla pista causando la morte di due piloti.

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