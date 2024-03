Motta Sant’Anastasia: beccato alla guida di un’auto rubata, denunciato

Si trattava di un'Alfa Romeo Mito nera

MOTTA SANT’ANASTASIA – I carabinieri della stazione di Motta Sant’Anastasia, controllando le strade che congiungono il paese all’autostrada Palermo-Catania da un lato e alla strada statale 121 Catania-Paternò dall’altro, sono intervenuti in viale Carmine Caruso. Lì hanno notato un’Alfa Romeo Mito nera che viaggiava nel senso opposto di marcia, a bordo della quale viaggiava un pluripregiudicato di 32 anni.

L’uomo prima si è curvato sul volante, forse sperando di farsi vedere meno, e poi ha accelerato la marcia. Quando i militari hanno deciso di seguirlo, è iniziata la fuga, terminata dopo un breve inseguimento in una stradina qualche centinaio di metri più avanti. Il 32enne, abbandonato il veicolo con gli sportelli aperti, ha tentato – senza successo – una fuga a piedi.

Il motivo della fuga è stato presto svelato, non appena i Carabinieri hanno contattato la centrale operativa di Paternò: l’Alfa Romeo, di proprietà di una signora di 41anni, era stata infatti rubata tre giorni prima a Catania, e la donna aveva sporto denuncia presso la caserma dei Carabinieri di piazza Verga. Il 32enne è stato pertanto denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria per ricettazione in concorso.