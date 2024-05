Il fatto è avvenuto poco dopo le 15 di oggi

MOTTA SANT’ANASTASIA – Un incendio ha coinvolto un mezzo pesante adibito al trasporto di terra, poco dopo le 15 di oggi sulla strada statale 192, in territorio di Motta Sant’Anastasia (provincia di Catania).

I vigili del fuoco del distaccamento Sud del comando provinciale di Catania e un’autobotte di rincalzo sono intervenuti per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dei luoghi. Sul posto, per i rilievi di competenza, militari dell’Arma dei carabinieri di Paternò.