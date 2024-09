Motta Sant’Anastasia, Forza Italia rinnova esecutivo e direttivo

La nota del partito

MOTTA SANT’ANASTASIA (CATANIA) – La sezione di Forza Italia di Motta Sant’Anastasia ha rinnovato il proprio esecutivo e direttivo. Lo comunica il partito in una nota in cui scrive: “Forza Italia, prima forza politica della coalizione di centro-destra, ribadisce la propria ferma opposizione all’attuale amministrazione, giudicata incapace di rispondere alle esigenze del territorio e dei cittadini”.

Presentandosi con un rinnovato esecutivo e direttivo – si legge ancora nella nota – il partito si prepara ad affrontare le sfide future, forte del 25 per cento dei consensi ottenuti alle ultime elezioni europee, e punta a rafforzare il proprio radicamento tra i cittadini con proposte concrete e un impegno costante.

Forza Italia a Motta Sant’Anastasia

La nuova squadra, approvata dal segretario provinciale ed Eurodeputato Marco Falcone, evidenzia l’importanza strategica che Forza Italia attribuisce al comune di Motta Sant’Anastasia.

Commenta il coordinatore Salvo Grasso: “Forza Italia rimane all’opposizione perché questa amministrazione, come la precedente, ha dimostrato inadeguatezza nella gestione delle risorse e nel dare risposte concrete ai bisogni della comunità”.

“Abbiamo assistito – continua Grasso – alla perdita di fondi cruciali e a una mancanza di progettualità per il futuro del nostro paese. Non possiamo accettare che Motta Sant’Anastasia venga governata senza una visione strategica”.

“Con una base solida del 25 per cento – conclude Grasso – puntiamo a crescere ulteriormente, proponendo un’opposizione forte e costruttiva, con progetti concreti che vadano oltre il consiglio comunale.”

Salvo Grasso esprime poi pieno sostegno a Daniele Capuana, definendolo “una figura insostituibile per il rilancio di Motta Sant’Anastasia”. Dice Grasso: “Daniele Capuana non è solo un uomo di straordinaria competenza e dedizione. La sua visione, la sua profonda conoscenza del territorio e il suo impegno in prima linea lo rendono l’unico vero leader in grado di far crescere Motta a 360 gradi. I mottesi meritano un futuro di sviluppo e prosperità.

Il nuovo esecutivo e il nuovo direttivo

Ecco i nomi del nuovo esecutivo del partito a Motta Sant’Anastasia:

Commissario: Salvatore Grasso; Vice Commissario: Ketty Crispi; Segretario Organizzativo: Antonio Riolo; Tesoriere: Giuseppe Pavone; Portavoce: Salvo Privitera; Responsabile Relazioni Enti Pubblici: Giuseppe Liistro; Responsabili FI Giovani: Diego Listro / Daniele Grasso; Responsabile FI Donne: Giuseppa Ventimiglia; Responsabili FI Senior: Salvatore Ronsisvalle; Responsabile Terzo Settore: Giuseppe Ranno; Responsabile Rapporti con i Rioni: Giuseppe Vitanza.

Ecco i nomi del nuovo direttivo:

Giuseppe Allia; Pietro Calvo; Angelo Cappello; Francesco Cocuzza; Valentina Condorelli; Ketty Crispi; Salvatore Grasso; Aldo Leone; Filippo Manno; Salvo Mazzarino; Giuseppe Pavone; Salvatore Ronsisvalle; Corrado Schembri; Antonio Scuderi; Fabrizio Zelli

Forza Italia Motta Sant’Anastasia, si conclude il comunicato del partito, continuerà a lavorare con impegno e determinazione per il bene del territorio e dei cittadini, con una visione orientata al futuro, invitando chi crede nel cambiamento a unirsi al nostro progetto.