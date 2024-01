Motta Sant’Anastasia, la Democrazia Cristiana sosterrà l’area Carrà

Manovre in vista del voto amministrativo

CATANIA – Nei giorni scorsi, presso il Comune di Motta Sant’Anastasia, si è svolto un incontro tra Andrea Messina, assessore regionale alle Autonomie Locali e Funzione Pubblica e il sindaco Anastasio Carrà per fare una approfondita analisi e valutazione dei risultati conseguiti dall’Amministrazione uscente dopo dieci anni di attività sul territorio mottese.

Andrea Messina, in rappresentanza politica della DC, ha potuto constatare e apprezzare il lavoro svolto in questi dieci anni di amministrazione che è riuscita ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di programma prefissati in modo efficace e trasparente, garantendo una crescita economica e sociale della comunità locale.

Su questi presupposti, e in continuità dell’azione politica fin qui svolta, si sono poste le basi per un convinto sostegno per le prossime scadenze elettorali comunali di primavera tramite una propria candidata al Consiglio Comunale, Maria Grazia Roggio, al fine di contribuire a dare continuità a una azione politica di buon governo in coerenza con gli ideali e i programmi della DC.