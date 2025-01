Controlli sulla movida, un uomo fugge a un posto di blocco: denunciato

Il dispositivo interforze nel centro cittadino

CATANIA – Controlli sulla movida a Catania: anche nel fine settimana del 19 gennaio sono stati attuati i controlli interforze nelle zone del centro storico in cui c’è maggiore affluenza di giovani e in cui ci sono locali e attività di ritrovo.

La Questura ha dispiegato un dispositivo coordinato da un Ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato che si è avvalso di pattuglie della Polizia di Stato, unità di rinforzo del X Reparto Mobile, equipaggi della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’Esercito Italiano, oltre che del supporto operativo della Polizia Scientifica.

I controlli sulla movida a Catania

Presidi e posti controllo sono stati realizzati nella zona del centro storico cittadino, in particolare a piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via Santa Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro e via Etnea.

Nel corso della sera e della notte, le pattuglie poste a disposizione della sala operativa della Questura hanno identificato 230 persone, di cui 54 con precedenti penali, e sono stati controllati 135 veicoli, tra auto e moto.

Inoltre sono stati predisposti mirati posti di controllo per verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada, elevando 9 sanzioni. In particolare, sono state elevate 3 sanzioni per guida senza copertura assicurativa con sequestro delle tre autovetture, 2 per guida senza casco con fermo amministrativo dei due ciclomotori e 4 sanzioni sono state elevate nei confronti di autovetture parcheggiate in divieto di sosta.

I parcheggiatori abusivi

Particolare attenzione è stata prestata, come sempre, al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, sanzionandone in via amministrativa 6, tutti catanesi già noti, nei confronti dei quali si è proceduto anche al deferimento all’Autorità Giudiziaria per la violazione del “Daspo urbano”.

In particolare due parcheggiatori sono stati fermati in via Dusmet, uno in via Carlo Felice Gambino in prossimità di Piazza Stesicoro, uno in Piazza Manganelli e due in via San Gaetano alla Grotta. Nei lori confronti si è proceduto anche al sequestro delle somme illecitamente guadagnate nel corso della serata, per un ammontare di circa 90 euro.

La fuga al posto di blocco

Nel corso di un posto di controllo nel centro cittadino un uomo a bordo di un’utilitaria non si è fermato all’alt imposto dai poliziotti, i quali, dopo alcune centinaia di metri, sono riusciti a raggiungerlo e fermarlo.

Il soggetto, un catanese di 33 anni, è risultato positivo all’alcol test e per tale ragione è stato deferito all’Autorità Giudiziaria non solo per resistenza a pubblico ufficiale, ma anche per guida in stato di ebbrezza.

Nei suoi confronti è stata elevata la corrispondente sanzione amministrativa pecuniaria e, altresì, è stata applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, come previsto dalle nuove norme del Codice della Strada.

Le verifiche dei carabinieri

Analoghi controlli sono stati svolti dall’Arma dei carabinieri, che ha impiegato equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo radiomobile di Catania in Piazza Federico di Svevia, Piazza Currò, Largo Rosolino Pilo e zone limitrofe. In totale sono state controllate 113 persone e 47 veicoli.

I carabinieri hanno fermato un parcheggiatore abusivo, 41enne catanese, in piazza Federico di Svevia. L’uomo è stato sanzionato amministrativamente e nei suoi confronti si è proceduto al sequestro del denaro raccolto dagli automobilisti fino a quel momento durante la serata, 21 euro in monetine.

Sono stati elevati 17 verbali per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di circa 14.600 euro, che hanno comportato la sospensione di una patente di guida, il sequestro amministrativo di tre autovetture poiché prive di assicurazione e la decurtazione complessiva di 35 punti patente.

In più i Carabinieri hanno sospeso la patente per 15 giorni – come previsto dalle nuove norme del Codice della Strada – a un 30enne di Mascalucia sorpreso a utilizzare il cellulare mentre conduceva la propria Peugeot 2008.

La prevenzione della guida in stato di ebrezza

In zona centro, è stato denunciato a piede libero un uomo di 52 anni sorpreso, per la seconda volta negli ultimi due anni, a guidare il proprio ciclomotore senza patente, poiché revocata. Il mezzo è stato sequestrato ai fini della confisca definitiva.

Riguardo ai servizi di prevenzione del fenomeno della guida sotto l’effetto di alcool, è stata organizzata una serie di posti di controllo nel centro storico da parte di diverse pattuglie del Nucleo Radiomobile; all’esito dei controlli, che hanno interessato 21 conducenti, nessuna persona è stata trovata al volante o alla guida del proprio mezzo a due ruote in stato di ebbrezza.

In merito all’attività antidroga a Largo Rosolino Pilo, sono state effettuate perquisizioni personali da parte delle pattuglie a piedi, finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi od oggetti atti a offendere. Un ragazzo è stato trovato in possesso di uno spinello contenente marijuana ed è stato segnalato all’Autorità Amministrativa per uso personale di stupefacenti.