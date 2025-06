Un automobilista guidava un suv in stato di ebbrezza

CATANIA – Come ogni fine settimana, anche questo weekend è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, predisposto con ordinanza del Questore di Catania per garantire il sereno svolgimento della movida nel centro storico e, in particolare, nelle zone maggiormente frequentate da cittadini e turisti, nei pressi di locali ed attività di ritrovo.

La Questura ha dispiegato un articolato dispositivo in zona centro, coordinato da un Ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, che si è avvalso di pattuglie della Polizia di Stato, del X Reparto Mobile, equipaggi della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’Esercito Italiano impiegati nell’operazione “Strade Sicure”, oltre che del supporto operativo della Polizia Scientifica.

L’obiettivo del controllo interforze, coordinato dalla Polizia di Stato, è quello di prevenire tutti quei comportamenti illeciti che possono turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, vigilando sul sereno svolgimento della movida serale e notturna, nonché sulle iniziative organizzate nel centro storico, particolarmente frequentato da giovani.

Le aree: da piazza Università a via Etnea

Con queste finalità, sono stati realizzati presidi e posti controllo in piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via S. Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro, piazza Manganelli e via Etnea.

Complessivamente, nel corso della sera e della notte, sono state identificate dalle pattuglie poste a disposizione della sala operativa della Questura 270 persone, di cui 63 con precedenti penali, e sono stati controllati 100 veicoli, tra auto e moto.

Le pattuglie appiedate hanno presidiato le aree pedonali del centro al fine di evitare l’accesso di mezzi a due ruote, garantendo la sicurezza dei pedoni e dei clienti delle attività commerciali, e hanno effettuato diversi controlli di gruppetti di giovani anche con la finalità di prevenire e contrastare il fenomeno dell’uso di droghe e dell’abuso di sostanze alcoliche.

Una ‘tenda abusiva’ sul suolo pubblico

L’azione congiunta di Polizia di Stato e Polizia Locale-Reparto Annona ha consentito di effettuare il controllo di quattro attività commerciali ubicate nella zona del centro storico. Nello specifico, un’attività di somministrazione di alimenti e bevande di via Coppola è stata sanzionata per 463 euro per la mancanza di autorizzazione all’utilizzo di una tenda ubicata sul suolo pubblico e per la mancanza di autorizzazione per le affissioni pubblicitarie.

Una trattoria, ubicata nella medesima via, è stata sanzionata per la mancata esposizione del cartello orario per un ammontare di 308 euro. Inoltre, sono stati controllati due ristoranti di kebab, ubicati in via Sturzo e in Piazza Turi Ferro, ai cui titolari è stata contestata rispettivamente la mancanza di autorizzazione per affissioni pubblicitarie per un importo di 413 euro e l’occupazione abusiva di suolo pubblico con sanzione di 173 euro.

Posteggiatori abusivi: 5 sanzioni

Particolare attenzione è stata rivolta, come sempre, al fenomeno dei parcheggiatori abusivi non solo nella zona del centro storico, ma anche in quella del lungomare ove con l’inizio della stagione estiva si registra un maggiore afflusso di persone anche nelle ore serali. In totale, sono stati sanzionati dalle volanti e dalle motovolanti della Questura di Catania 5 uomini, tutti catanesi, nei confronti dei quali si è proceduto ad elevare la relativa sanzione amministrativa con sequestro delle somme illecitamente guadagnate.

In particolare, tre di essi, a seguito di segnalazione giunta sull’app YOUPOL, sono stati fermati in viale Ruggero di Lauria e, specificamente, due nei pressi del parcheggio di un supermercato e uno nei pressi un noto bar, un altro uomo è stato fermato in Piazza Manganelli e, infine, l’ultimo in via Dusmet. Nei confronti di quest’ultimo si è proceduto anche alla denuncia in stato di libertà per violazione del Dacur, provvedimento con il quale gli è stato vietare di stazionare proprio nel luogo ove è stato controllato ed è solito svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo.

Gli equipaggi dei carabinieri e le multe

Analoghi controlli sono stati svolti dall’Arma dei Carabinieri, che ha impiegato equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania. È stato messo in campo un dispositivo composto da pattuglie dinamiche, militari a piedi e Carabinieri con etilometro e drug-test, impegnati in posti di controllo lungo le vie a maggiore affluenza.

Tali controlli sono stati effettuati nell’area del centro storico e, in particolare, in Piazza Federico di Svevia, Piazza Currò e zone limitrofe, dove i militari dell’Arma sono stati impegnati in un’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, tra cui lo smercio e la diffusione di droga tra i giovani e i reati predatori, nonché alla guida in stato di alterazione e a quelle condotte irrispettose del decoro urbano, come la sosta selvaggia nei pressi dei siti storici o in quelli di maggiore aggregazione.

In totale, sono state identificate 68 persone e controllati 41 veicoli, di cui 10 sono stati sottoposti a sequestro/fermo amministrativo.

Per quanto riguarda la verifica del rispetto delle regole del Codice della Strada sono state effettuate 26 contestazioni, per un importo complessivo di circa € 18.000, con la decurtazione di 80 punti patente.

Il sequestro di 9 mezzi

In particolare, oltre alle previste sanzioni pecuniarie, 2 giovani catanesi sono stati sanzionati amministrativamente per “guida senza patente poiché mai conseguita”, mentre ad altri 3 concittadini sono state sospese le patenti perché conducevano le loro autovetture e allo stesso tempo utilizzavano il cellulare.

Inoltre, al termine dei controlli effettuati durante posti di controllo, sono stati sequestrati 9 mezzi, di cui 7 per mancanza della copertura assicurativa e 2 perché i conducenti – un 37enne e un 54enne di Catania –, stavano tranquillamente circolando per il centro cittadino nonostante il loro veicolo – uno scooter ed un’auto di grossa cilindrata – fosse già sottoposto a sequestro in quanto non assicurato.

L’azione di contrasto, oltre ai divieti di sosta e sosta sulle strisce pedonali, ha prevalentemente colpito quei comportamenti irresponsabili di guida, che maggiormente possono mettere a repentaglio l’incolumità degli utenti della strada, come la guida con il cellulare e senza casco, il transito con semaforo rosso, o il mancato uso delle cinture e dei sistemi di ritenzione per bambini.

Guida in stato di ebbrezza di un Suv

Riguardo ai servizi di prevenzione del fenomeno della guida sotto l’effetto di alcool e stupefacenti, sono stati organizzati mirati posti di controllo nel centro storico da parte di diverse pattuglie del Nucleo Radiomobile.

All’esito delle verifiche con l’etilometro, che hanno interessato 19 conducenti, di cui 6 nella fascia di età compresa tra i 18 e i 22 anni, un 32enne di Giarre è stato sorpreso con un tasso alcolico pari a 0,62 mg/l; per tale motivo, oltre alla sanzione amministrativa, gli è stata sospesa la patente e sequestrato il veicolo, un grosso suv.

Nel corso del particolare servizio, inoltre, 5 automobilisti sono stati sottoposti ai “drug-test”, che non hanno evidenziato condotte contrarie alla legge.

Nessun incidente, anche grazie ai controlli

Nel complesso, tale dispositivo di prevenzione, caratterizzato dalla capillare presenza di pattuglie e gazzelle dell’Arma, ha garantito il sereno svolgimento della movida notturna da parte dei turisti e cittadini, tra cui molti giovani e minorenni, che in numerosi affollano il centro storico di Catania, impedendo, tra l’altro, il parcheggio indiscriminato dei veicoli, soprattutto scooter o minicar, o la guida pericolosa di motocicli e auto.

In merito all’attività antidroga sono stati effettuati nelle aree adiacenti a Piazza Duomo controlli da parte delle pattuglie a piedi, finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi od oggetti atti a offendere nei confronti di 6 ragazzi catanesi, non venendo rilevate violazioni.

In generale, grazie all’attività preventiva dinamica e ai presidi fissi posti in essere, volti a impedire la commissioni di qualsivoglia forma di illegalità diffusa, non sono stati registrati disordini nello svolgimento della movida notturna.