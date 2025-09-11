Movida violenta, chiuse le discoteche Le Vele e Quetzal nel Palermitano

Il provvedimento del questore per i locali di Cefalù e Cinisi

PALERMO – II questore di Palermo ha disposto la chiusura di due discoteche nel Palermitano. Per sette giorni è stato chiuso il locale Le Vele di Cefalù. Al titolare è stato notificato il provvedimento emesso per i tafferugli che si sono verificati lo scorso agosto nei pressi del locale e per il caos organizzato davanti alla discoteca sul lungomare Giardina dove decine di giovani hanno ballato anche sopra i tetti delle auto paralizzando il traffico.

Il secondo provvedimento di chiusura, per dieci giorni, è stato emesso per la discoteca Quetzal di Cinisi. E’ la seconda chiusura della stagione. La prima era scattata a luglio dopo una rissa. Altri momenti di tensione si erano registrati ad agosto quando sono state lanciate pietre che hanno ferito due buttafuori e l’auto del titolare dell’azienda.

Proprio al Quetzal nella notte tra sabato e domenica scorsi un buttafuori è stato ferito da un colpo di bottiglia si è presentato all’ospedale di Partinico con una ferita alla spalla. Il vigilante era intervenuto per sedare una rissa tra una ventina di giovani nel parcheggio del locale. I carabinieri sono stati avvisati dei tafferugli scoppiati davanti al locale, ma una volta arrivati in zona non hanno trovato nessuno. Successivamente si sono recati in ospedale e hanno trovato l’impiegato della discoteca ferito che ha raccontato quanto successo.