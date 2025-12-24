Movida violenta a Palermo, un arresto: sospesa anche un’attività

Il provvedimento del questore e l'intervento della squadra mobile

PALERMO – Provvedimento del questore di Palermo che ha sospeso un esercizio pubblico del centro storico cittadino. L’attività resterà chiusa per cinque giorni. Un’azione che trae origine da diversi episodi registrati nel corso di novembre. Caratterizzati da comportamenti violenti e aggressivi tra clienti.

Il questore, ravvisando il pericolo concreto che il locale potesse nuovamente essere teatro di disordini, ha disposto la temporanea chiusura del locale. Nel corso di quest’anno la Divisione di Polizia amministrativa e sociale della questura ha curato l’istruttoria di 17 provvedimenti sospensori, comminati ad altrettanti esercizi commerciali con sede sia nel capoluogo che in provincia.

L’arresto

Ed intanto, un 19enne armato è stato arrestato dai Falchi della Squadra mobile di Palermo. Nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, in via Ruggero Settimo, nel centro storico cittadino, arrestato un tunisino, ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma.

I Falchi, durante il controllo, hanno notato lo straniero che, in pieno centro cittadino, impugnava un tirapugni dotato di dispositivo elettrico tipo taser. Il giovane ha provato a scappare ma è stato bloccato e immobilizzato. L’arma è stata sequestrata.