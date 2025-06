Movimento 5 stelle, inaugurato l’infopoint di Lidia Adorno

Erano in duecento tra attivisti e cittadini

CATANIA – Un vero bagno di folla per l’apertura di uno spazio di ascolto e confronto, che punta a rafforzare il legame tra istituzioni e territorio.

“Questa è casa vostra – ha dichiarato Adorno –. Vi aspetto qui con le vostre segnalazioni, le vostre istanze. Le trasformerò in accessi agli atti, interrogazioni, mozioni, interpellanze. Questo Infopoint nasce per rendere semplice, diretto e accessibile il dialogo tra i cittadini e le istituzioni”.

L’incontro è stato anche occasione per ribadire i valori fondativi del Movimento. “Dicono che siamo tutti uguali, che i politici ‘sono tutti i stissi’. Non è così – ha proseguito Adorno –. La legalità è da sempre il nostro faro, fin dall’inizio, quando siamo stati i primi a chiedere ai candidati di presentare il casellario giudiziale”.

Un passaggio anche sull’attualità politica, con riferimento all’inchiesta per corruzione che coinvolge il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno. “Gli auguriamo di dimostrare la sua estraneità alle accuse – ha detto – ma è evidente che vicende come questa alimentano la disaffezione alla politica. Il Movimento, invece, vuole essere un’isola di legalità”.

Presenti all’inaugurazione anche l’europarlamentare M5S Giuseppe Antoci e il vicepresidente dell’Ars e coordinatore regionale Nuccio Di Paola.

“Questo luogo – ha affermato Antoci – può essere un punto di ispirazione per chi, come noi, rappresenta i cittadini. Da un’idea può nascere una norma utile al Paese. L’Europa è vicina, perché i fondi comunitari attraversano tanti settori e luoghi della nostra vita quotidiana. Le nostre battaglie comuni, come quelle su STMicroelectronics o sugli OSS, dimostrano quanto sia importante il radicamento nel territorio”.

“Grazie a punti di ascolto come questo – ha aggiunto Di Paola – dobbiamo organizzarci ogni giorno, per i prossimi due anni e mezzo, con l’obiettivo di governare la Sicilia. La recente manifestazione per la sanità a Palermo ha riportato il Movimento Cinque Stelle in piazza. È stato un successo, merito anche di Lidia, che ha mobilitato tantissimi cittadini in una domenica di caldo torrido. Il Movimento non abbandonerà più le piazze, è lì che dobbiamo stare”.