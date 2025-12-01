Mozione di sfiducia, ‘Scateno’ raddoppia e aspetta Schifani

Altre dichiarazioni dopo quelle rilasciate al nostro giornale

PALERMO- “Il lavoro preparatorio per il mio intervento sulla mozione di sfiducia rivolta al presidente Schifani sta proseguendo senza sosta. Domani alle 14 inizierà il dibattito in Aula e ho ricevuto dal Presidente del gruppo di Forza Italia Pellegrino, la disponibilità a concedermi una ventina di minuti aggiuntivi. Il mio intervento, infatti, si articolerà su più argomenti e avrà una durata complessiva di circa 45 minuti”. Lo afferma deputato regionale e leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, sottolineando che “l’esito del voto è ormai scontato”. Altre dichiarazioni, dopo quelle rilasciate a LiveSicilia, in anteprima.

“Questa mozione – aggiunge Cateno De Luca – non arriverà oltre i 26 voti: i 23 dell’opposizione del cosiddetto “conciliabolo di San Martino” più i tre di Sud chiama Nord. Ma non è il voto in sé l’elemento centrale. Il punto vero è il contenuto degli interventi, perché è da lì che dipenderanno il futuro, la prosecuzione e le modalità di prosecuzione di questa legislatura. Fondamentale sarà anche la replica del presidente della Regione, Renato Schifani. Da quello che dirà, e da come lo dirà, si capirà quale sarà la traiettoria politica dei prossimi mesi. Il dibattito di domani – conclude Cateno De Luca – non è solo un passaggio formale: è un bivio politico”.