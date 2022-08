Multe ai ciclisti in via Etnea, Pd: “È inaccettabile”

La nota del consigliere Dem del Primo Municipio Fabrizio Cadili

CATANIA – “Da giorni a Catania, in via Etnea, ciclisti e rider vengono fermati dai vigili urbani, e talvolta multati, per il solo, gravissimo, atto di transitare con i propri velocipedi. La Determina 431, infatti, prevede una sanzione di oltre 80 euro per chi percorre con un qualsiasi velocipede la via Etnea durante il sabato e i festivi e le piazze Università e Duomo in qualsiasi giorno e a qualsiasi ora. Questa situazione è diventata inaccettabile. Serve subito una risposta da parte della cittadinanza catanese e delle associazioni”. Lo afferma in una nota il consigliere de Pd al Primo Municipio di Catania Fabrizio Alessandro Cadili. “Stiamo già lavorando assieme a realtà cittadine e sociali – aggiunge – per una grande manifestazione che simulerà la ‘morte’ della mobilità sostenibile nel centro di Catania. L’amministrazione deve capire che la volontà dei cittadini è ben diversa da quella che qualche politico con lo sguardo verso il passato vuole imporre”.