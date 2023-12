Municipi, asilo “Tra Ginestre e Formiche”: eletta Nataly Viola

Sarà presidente del comitato di gestione

CATANIA – La consigliera del IV Municipio di Catania Nataly Viola è stata eletta all’unanimità quale Presidente del Comitato di Gestione dell’Asilo Nido Comunale “Tra Ginestre e Formiche”, sito in viale Tirreno. “Aver ottenuto una fiducia unanime mi rende orgogliosa e fiduciosa – dichiara Viola – del lavoro che potrà essere fatto nell’esclusivo interesse di un asilo nido comunale che rappresenta un punto di riferimento per Trappeto Nord e per il IV Municipio. Attenzione e dedizione rappresenteranno i pilastri fondanti dell’operato mio e del comitato di gestione”.



“La designazione, prima, e l’elezione, dopo, di Nataly Viola, quale consigliera del IV Municipio, eletta Presidente del Comitato di Gestione dell’Asilo Nido “Tra Ginestre e Formiche”, ci rende orgogliosi e fieri di come una risorsa della nostra città sarà al servizio di una realtà dove confluiscono moltissimi bambini – dichiarano congiuntamente Erio Buceti ed Erika Bonaccorsi, consiglieri Comunali di Catania. Siamo certi che Nataly sarà egregiamente all’altezza del ruolo conferitole.”.