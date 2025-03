Municipi, il consiglio comunale approva la modifica del regolamento

Soddisfazione in casa Mpa

CATANIA – “E’ un importante risultato quello raggiunto nell’ultima seduta del Consiglio Comunale con l’approvazione della modifica di alcune parti del Regolamento ed in particolare dell’art. 62.2″.

Lo dichiarano, in una nota congiunta, la coordinatrice Mpa di Catania Pina Alberghina e i consiglieri comunali Mpa.

“Una proposta, quella presentata dal nostro capogruppo Orazio Grasso e sottoscritta da tutti i consiglieri comunali del Mpa, con cui abbiamo voluto porre, dopo un attento studio ed analisi del predetto documento, l’attenzione sulla necessità dell’obbligo, derivante dalla legge, di motivazione dei pareri obbligatori non vincolanti che vengono richiesti ai consigli di municipio nelle materie espressamente elencate all’art. 62 nonché dell’obbligo di motivazione da parte del consiglio o della giunta del successivo provvedimento deliberativo adottato dopo l’acquisizione del parere dei municipi, risponde all’esigenza di rafforzare l’autonomia di tali organi amministrativi”.

“Questa proposta di modifica fortemente voluta dal nostro movimento segna il primo passo verso quel processo di valorizzazione dei municipi e di ampio decentramento di cui da sempre ci facciamo portavoce. Il tema del decentramento amministrativo, introdotto con la riforma del titolo V della costituzione nel 2001, rappresenta un’opportunità per la nostra città per migliorare la qualità della governance, rendendo le istituzioni pubbliche più efficienti e vicine ai cittadini, peraltro i poteri effettivi di questi organi decentrati sono stati da sempre limitati riducendosi essenzialmente a meri interventi di natura consultiva, siffatta circostanza unita alla mancanza di risorse economiche ha di fatto ostacolato il pieno sviluppo dei predetti organi”.

“Modificare il regolamento con interventi volti essenzialmente a promuovere un rafforzamento dei poteri dei municipi sia in termini decisionali che di disponibilità di risorse finanziarie non significa altro che avvicinare ancor di più l’amministrazione ai cittadini, rendendola in grado di rispondere con maggiore efficienza alle esigenze specifiche di ogni quartiere. Riteniamo quindi che questo processo di ‘riforma’ rappresenti un’opportunità e al tempo stesso una necessità per la nostra città perché rendere più forte ed autonomo il potere dei municipi significa non solo migliorare i servizi ma anche creare un’amministrazione ancor più trasparente e partecipativa”.