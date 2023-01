Siracusa, l’ultimo saluto a Maddalena morta a 18 anni in un incidente

La famiglia della ragazza ha deciso di compiere un gesto di altruismo donando gli organi

SIRACUSA – Si terranno oggi alle 15 al Santuario della Madonna delle Lacrime i funerali di Maddalena Galeano, la 18enne siracusana, rimasta vittima di un incidente stradale il 17 gennaio scorso nella rotatoria tra via Luigi Monti e via Piazza Armerina, nel rione della Pizzuta, nella zona nord di Siracusa.

L’incidente

Il motorino sul quale si trovava la giovane si è scontrato con un’autovettura. La giovane è stata sbalzata sull’asfalto. Ricoverata prima all’ospedale Umberto I di Siracusa, poi al San Marco di Catania, dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico, è deceduta dopo 24 ore. L’incidente è avvenuto intorno alle 9: Maddalena stava entrando a scuola a seconda ora.

Le indagini

Non è chiara la dinamica: la polizia municipale ha eseguito i rilievi e la Procura ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale la conducente dell’autovettura. Un atto dovuto anche perché è stata eseguita l’autopsia sul corpo della diciottenne.

La donazione degli organi

La famiglia ha deciso di compiere un gesto di altruismo donando alcuni organi. Maddalena era iscritta all’ultimo anno del liceo Tommaso Gargallo. Appassionata di sport, un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal presidente della Fasi, federazione arrampicata sportiva italiana, Davide Battistella, e dalla società di atletica Asd Selene-Milone-Diana con la quale la giovane negli anni scorsi aveva gareggiato.

I messaggi di cordoglio

“Ha suscitato molto dolore e sconforto a Siracusa la morte della giovane Maddalena Galeano – si legge sui social -. Era una bella ragazza di 18 anni, impegnata nello sport, amante della natura e sempre pronta ad aiutare il prossimo”. Maddalena era figlia dell’ex pattinatore Cary Galeano e di Claudia Quercioli Dessena ex campionessa di nuoto e giocatrice dell’Ortigia di Pallanuoto. “La giovane che praticava diversi sport – si legge ancora – aveva partecipato con la rappresentativa siciliana a vari campionati di Pentathlon e nel Giavellotto. Un tragico incidente mentre la ragazza col suo scooter si recava al Liceo Gargallo dove frequentava l’ultimo anno”. Queste le parole e il ricordo dei docenti e dei compagni di classe di Maddalena: “La Dirigente Scolastica dell’Einaudi, prof.ssa Teresella Celesti, i docenti, il personale ATA, i genitori e gli studenti si associano al dolore che ha colpito la famiglia Galeano e tutta la comunità scolastica del Liceo Gargallo per la perdita della dolce e splendida Maddalena. Insieme, tutti, come cittadini ed educatori siamo chiamati alla responsabilità, perché non possiamo più appellarci alla semplice, tragica fatalità. Dobbiamo rifondare un nuovo modo di stare al mondo, rispettando le regole, avendo cura degli altri, rinnovando il senso civico, perché non ci si trovi, ancora una volta, a piangere una vita spezzata, a cercare di consolare ciò che consolazione non può avere”. “Ti ricorderemo sempre sorridente, dolce e disponibile – si legge in un post della ASD SCICLI RUNNING – Siamo veramente affranti perché non potrai più gioire in questa vita. Il tuo sorriso rimarrà sempre nei nostri cuori. Ciao Maddalena”.