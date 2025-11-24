Muore bambino di 2 anni punto da medusa: era in vacanza con i genitori

I genitori sotto choc non intraprenderanno alcuna azione legale

Un bambino di 2 anni di origine russa è morto durante una vacanza a Langkawi, in Malesia, dopo essere stato punto da una medusa velenosa. Il piccolo stava giocando nell’acqua bassa quando, all’improvviso, ha urlato dal dolore. Trasportato d’urgenza in ospedale, è morto quattro giorni dopo la puntura che gli aveva provocato terribili lesioni sulla pelle fino a risultare fatale.

“Mia moglie lo ha tirato fuori dall’acqua e me lo ha passato – ha raccontato il padre a “The US Sun” – prima di andare a prendere un panno per pulirgli la gamba. In quel momento, mio figlio ha smesso di respirare”. L’uomo ha tentato di rianimarlo. I soccorritori sono riusciti solo a pulire la ferita con aceto prima che la famiglia venisse mandata in una clinica e subito dopo in ospedale.

Muore bambino punto da medusa, genitori sotto choc

Il padre affranto ha raccontato di essere rimasto sorpreso dal fatto che i soccorritori non fossero in grado di fornire un aiuto significativo sulla spiaggia. L’antidoto vitale non era immediatamente disponibile ed è arrivato da Penang, distante circa 90 miglia.

“Il bambino è stato portato in ospedale dai familiari quasi privo di vita – ha dichiarato un portavoce della difesa civile di Langkawi – È stato rianimato con successo dopo due ore”. I medici hanno tentato il tutto per tutto per salvare il piccolo che purtroppo è deceduto a causa delle complicazioni della puntura.

I genitori hanno fatto sapere che non intraprenderanno azioni legali e vogliono che la morte del loro bambino serva da avvertimento per gli altri. “Crediamo che questo fosse lo scopo della sua vita, salvare gli altri, prevenire future tragedie – ha dichiarato il padre – (…) Eravamo una famiglia felice”. Il bambino sarà cremato e le sue ceneri saranno portate in Russia.

Cos’è la medusa scatola e perchè è pericolosa

Nel frattempo, sono stati emessi avvisi urgenti riguardo alla medusa scatola (box jellyfish), uno degli animali più velenosi al mondo. Le punture di questa specie possono causare la morte in pochi minuti se non trattate correttamente.

Il veleno della medusa scatola attacca il cuore, il sistema nervoso e le cellule della pelle, provocando dolori atroci. L’acido acetico, come l’aceto, è il trattamento immediato consigliato per neutralizzare le tossine e rimuovere i tentacoli. Il direttore del Dipartimento della Pesca di Kedah, Sukri Deris, ha dichiarato che i casi di medusa scatola sono rari sull’isola di Langkawi.

È in corso uno studio su eventuali movimenti insoliti delle meduse lungo la costa e si invita i turisti a prestare particolare attenzione. Sebbene gli attacchi di medusa scatola siano rari, un intervento medico immediato è fondamentale per la sopravvivenza.

