Muore colpito da un fulmine mentre è a lavoro, tragedia

Una comunità sotto choc.

1' DI LETTURA

PALERMO – Un imprenditore agricolo di 44 anni, Stefano Spoto, è morto colpito da un fulmine mentre controllava il suo gregge a Casteltermini, nell’Agrigentino. L’uomo, sposato e padre di due figli, e’ stato trovato in terra, ieri pomeriggio, accanto all’ombrello e al suo cellulare da un agricoltore che passava a bordo di un trattore. L’uomo ha dato l’allarme al 118 ma il medico dell’ambulanza non ha potuto far niente se non accertare il decesso per folgorazione.

“La comunita’ e’ attonita e ammutolita. Una tragica fatalita’ porta via un bravissimo ragazzo, un gran lavoratore, un marito e un padre esemplare”. Lo ha detto il sindaco di Casteltermini (Agrigento), Gioacchino Nicastro, dopo la morte di Stefano Spoto, imprenditore agricolo morto dopo essere stato colpito da un fulmine. “L’intera amministrazione comunale, presidente del Consiglio e tutta l’Assise si uniscono all’immenso dolore che ha colpito la famiglia – ha aggiunto – Interpretando il comune sentimento della cittadinanza, proclamo il lutto cittadino durante lo svolgimento delle esequie, che ancora non sono state fissate”.

Spoto, che lavorava in una ditta, ma che aiutava spesso anche il padre in campagna, si era recato durante un temporale in contrada Pizzo santa Croce per controllare le pecore. Sarebbe andato lui per evitare di far bagnare il padre anziano. Spoto lascia la moglie e due figli piccoli.