Muore di meningite dopo una festa: paura tra tutti i partecipanti

I genitori hanno deciso di donare gli organi, così hanno salvato 5 vite

2' DI LETTURA

Morire a 18anni dopo essere stati ad una festa: è quanto successo ad Ally Behan, stroncata da una meningite fulminante. La ragazza abitava in una città della costa meridionale del New South Wales, a Canberra. Aveva terminato da poco gli studi, si divertiva con gli amici e andava alle feste. Proprio una di queste, il festival musicale Spilt Milk, le è stata però fatale. Tornata a casa al termine della serata, il 26 novembre scorso, ha iniziato a manifestare alcuni primi sintomi gastrointestinali che si sono subito trasformati in qualcosa di più serio.

Preoccupati, i genitori hanno accompagnato la figlia al pronto soccorso dove non c’è stato molto da fare. La situazione è peggiorata a tal punto che si è resa necessaria la decisione di attaccarla ad un respiratore. Un macchinario che l’ha tenuta in vita fino a qualche giorno fa. Domenica, infatti, Ally non ha più mostrato alcuna attività celebrale e i genitori hanno dato il consenso a staccare la spina. Una decisione sofferta ma che ha avuto un’importante risvolto: i coniugi Behan hanno voluto donare gli organi della figlia, salvando così 5 vite, tra cui quella di un bambina.

“Ad Ally piaceva aiutare le persone e lo ha fatto anche nelle sue ultime ore di vita donando i suoi organi che sono andati a salvare la vita di cinque persone diverse, una delle quali è una bambina“, si legge in una dichiarazione fatta dei genitori sul Daily Mail. “Chiunque conoscesse Ally saprà che non ci sono parole per descrivere la devastazione diffusa che si sta provando con la perdita della nostra bellissima ragazza”, ha poi concluso la famiglia.

Allertate da quanto accaduto, le autorità sanitarie hanno subito avvisato gli altri partecipanti al festival, raccomandandosi di prestare attenzione a uno di questi sintomi: eruzione cutanea di colore viola scuro, diarrea, febbre accompagnata da brividi, affaticamento, vomito e forti dolori. La cosa importante è non sottovalutarli perché il batterio Neisseria meningitidis è una forma rara ma se trascurato può rivelarsi fatale.