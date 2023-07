Muore schiacciato da un trattore, tragedia nel Trapanese

A perdere la vita un uomo di 56 anni.

SANTA NINFA – Giovanni Biondo, 56 anni, ha perso la vita rimanendo schiacciato sotto il trattore che stava guidando. E’ accaduto a Santa Ninfa, nel Trapanese. L’uomo lavorava in una campagna di sua proprietà. La comunità del paese è fortemente scossa per l’incidente (la cui dinamica è ancora da ricostruire). Il sindaco del paese, Carlo Ferreri, ha ricordato sui social il suo concittadino. “L’Amministrazione Comunale tutta si unisce al dolore della famiglia Biondo per la tragica perdita del caro Giovanni.Uomo generoso ed impegnato in Parrocchia, lavoratore esemplare, amico sincero e leale, ma soprattutto figlio, marito e padre meraviglioso”, si legge sulla pagina facebook del Comune. “La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutti e lascia un profondo vuoto nel cuore dei suoi familiari e di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Le più sentite condoglianze giungano a tutti i suoi cari”, conclude il sindaco