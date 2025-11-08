Musetti si arrende a Djokovic in finale ad Atene, niente Atp Finals per l’azzurro

ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti finisce ko nella finale dell’Atp 250 di Atene 2025. Il carrarino cede in tre set a Novak Djokovic nell’ultimo atto del torneo greco: 4-6 6-3 7-5, in tre ore di gioco, il punteggio in favore del serbo, che conquista il titolo numero 101 in carriera. Manca il terzo titolo Atp Musetti, che perde anche il treno per le Atp Finals di Torino per cui sarebbe servito battere il 38enne di Belgrado in finale (l’ottavo qualificato è il canadese Auger-Aliassime). Il toscano sarà comunque in Piemonte come prima riserva dei migliori otto tennisti del mondo. “Ringrazio il pubblico per l’atmosfera speciale e spero di poter tornare qui l’anno prossimo. Sono onorato di aver condiviso il campo con un campione come Djokovic. Ringrazio l’organizzazione per il lavoro svolto e devo ringraziare anche al mio team e alla mia famiglia. Negli ultimi

tre anni ho raggiunto sei finali, ma non sono mai riuscito a

vincere un torneo. Spero di riuscirci prossimamente” le parole dell’azzurro.

“E’ stata una battaglia e un match pazzesco. Musetti ha giocato molto bene e gli faccio i complimenti per il match disputato. Ha giocato un tennis eccezionale, probabilmente gioca meglio sulla terra ma è migliorato tanto il suo futuro sarà brillante” il commento di Djokovic dopo il successo. “Sono orgoglioso per il match vinto, mi sento come a casa qui. Per me è stato eccezionale giocare ad Atene. E’ la prima volta che la Grecia ha un torneo così importante e spero che la sede rimanga qui anche in futuro. Ringrazio il governo greco per l’impegno messo nell’organizzazione del torneo. E’ stata dimostrata tanta passione e la vittoria di oggi è stata la conclusione perfetta della settimana”, aggiunge il campione serbo.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).