 Musumeci: "Al Cdm chiederemo lo stato di emergenza
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Musumeci: “Al Consiglio dei ministri chiederemo lo stato di emergenza”

L'intervento del ministro della Protezione civile
ciclone harry
di
1 min di lettura

MESSINA – “Riuniremo il Consiglio dei Ministri la prossima settimana e, dopo una sommaria istruzione del Dipartimento proporremo la richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale insieme alla delibera di una prima risorsa che consentirà agli enti locali di procedere con i primi interventi come il ripristino della viabilità e la rimozione degli ostacoli”.

Lo ha detto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci a Santa Teresa Riva, nel messinese, dove sta effettuando un sopralluogo dopo il ciclone Harry che si è abbattuto sulle isole maggiori e sulla Calabria.

Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI