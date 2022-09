Musumeci: “Grazie per la fiducia, il mio impegno per la Sicilia sarà a Roma”

Le prime dichiarazioni del neo senatore

1' DI LETTURA

PALERMO – “Grazie a tutti i siciliani per il voto a Fratelli d’Italia, a Giorgia Meloni per aver creduto in me, ma soprattutto a Catania, la mia città, che ancora una volta mi ha dato fiducia. Con oltre 150.000 voti sono stato eletto senatore. Il mio impegno per la Sicilia continuerà anche al Parlamento nazionale. Grazie!”. A scriverlo sulla propria pagina Facebook è Nello Musumeci, neo eletto come senatore di Fratelli d’Italia.