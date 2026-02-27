Musumeci: “I litorali siciliani stanno male per gli errori fatti in passato”

"La mareggiata è un evento col quale siamo chiamati a convivere assieme alle frane"

CATANIA – “I litorali siciliani stanno male perché si è costruito male nel passato e non si è pensato al peggio. Ora questo ci insegna che la mareggiata non è più una rarità ma è un evento col quale siamo chiamati a convivere assieme alle frane che in Sicilia sono 3660″.

Lo ha detto a Misterbianco, nel Catanese, il ministro per la Protezione civile e Politiche del mare, Nello Musumeci, parlando con i giornalisti a margine dell’inaugurazione della 24esima edizione di ‘Nauta’.

“Durante il mio governo regionale, lasciatemelo dire, siamo stati i primi in Italia per avere speso il 90,7% delle somme a disposizione e mi sembra – ha concluso – un buon risultato”.