Musumeci (oggi) non si dimette: “Fra qualche giorno deciderò”

Il governatore prenderà una decisione solo dopo aver consultato gli alleati della coalizione

CATANIA – Sicilia, Musumeci (oggi) non si dimette. La riserva sarà sciolta nei prossimi giorni ma lo stesso governatore siciliano al termine di una seduta di giunta riunita a Catania ha preso tempo.

“Sto incontrando i segretari regionali dei partiti della coalizione di centrodestra sul tema dell’accorpamento della data delle elezioni nazionali e regionali. Ancora qualche giorno di riflessione e poi prenderò la mia decisione – ha detto Musumeci all’ANSA sull’ipotesi di un election day il prossimo 25 settembre -“.

Il voto in Sicilia per le Regionali è previsto a novembre, per una ‘data unica’ il governatore dovrebbe dimettersi entro i primi giorni di agosto. Ma al momento questa resta solo una ipotesi in campo.

Poco prima aveva lasciato intendere che oggi non era il giorno decisivo su un eventuale annuncio di dimissioni di Musumeci, il vicepresidente della Regione Gaetano Armao: “La giunta è ancora riunita, abbiamo 33 punti all’ordine del giorno, ma nessuna comunicazione politica del tipo che pensate voi… – ha troncato il titolare dell’Economia con i giornalisti che gli chiedevano notizie sulle dimissioni anticipate del Governatore Nello Musumeci in modo da accorpare la data delle elezioni regionali con le Politiche -“.

E sul candidato di Fdi a Palazzo d’Orleans ha parlato l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina sgomberando il campo da possibili alternative a un nome diverso da quello del governatore uscente: “Il candidato di Fratelli d’Italia alla presidenza della Regione Siciliana è uno solo: Nello Musumeci. La data delle elezioni regionali? La deciderà Musumeci, sentita la coalizione”.