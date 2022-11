Musumeci: “Soccorrere chi è in mare, in Africa intervenga l’Ue”

Parla il ministro del Mare

CATANIA – “Il problema della migrazione può essere una risorsa se gestito in un contesto di legalità e non può essere affidato a un solo Stato membro. Non e’ un episodio, sono oltre dieci gli anni in cui in Sicilia, e non solo, approdano questi disperati nostri dirimpettai per i quali bisogna avere assoluta solidarietà”. Lo afferma il ministro del Mare, Nello Musumeci, intervenendo alla trasmissione ‘Il punto’ in onda domani sera sull’emittente televisiva regionale Telecolor.

“Se una persona sta annegando va soccorsa sempre e in qualunque luogo – aggiunge Musumeci – il problema si pone subito dopo il soccorso. Questa persona quale sorte avrà? E’ un tema che abbiamo posto all’Ue. Le persone soccorse in mare dalle Ong non dovrebbero mai arrivare in quel punto del Canale di Sicilia perché non dovrebbero mai partire alimentando la politica dei trafficanti di carne umana”.

Per il ministro è in “Africa che bisogna intervenire e lì che l’Europa deve creare le condizioni affinché i profughi vengano sottratti al mercato dei trafficanti”.