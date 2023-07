Sarà presentato alla Kore di Enna, l'11 luglio alle ore 15.30.

ENNA. Napoleone Colajanni e il Meridione. Dai Borboni al Regno d’Italia al nuovo millennio (Officina della stampa). Un volume che raccoglie gli interventi del convegno svolto a Enna presso l’Università “Kore” nel 2021, nel centenario della morte di Napoleone Colajanni. E lì sara infatti sarà presentato (nel plesso del Rettorato) l’11 luglio alle ore 15.30.

Lo studio. Sono stati messi in risalto il profilo storico, le intuizioni nel campo delle scienze sociali e criminali e la contemporaneità del metodo politico di questo illustre personaggio italiano. I relatori hanno apportato contributi tematici relativi a diversi campi disciplinari mettendo in luce la poliedricità di Colajanni, noto ai più per avere denunciato da parlamentare il primo scandalo del Regno d’Italia, ma insufficientemente riconosciuto per avere contribuito alla costruzione di un nuovo impianto delle scienze sociali e criminologiche.

I contributi riuniti in questa raccolta, volti con un’inedita vocazione multidisciplinare, analizzano e interpretano Napoleone Colajanni come personaggio storico, statistico, scienziato sociale e politico. I relatori restituiscono non solo un’immagine nitida del suo pensiero e della sua brillante vita ma lo ridefiniscono come ispiratore autorevole di un modus operandi, un sistema che aggrega rigore analitico e presenza sul territorio, che può ancora guidare le azioni di noi contemporanei.

Di questo nostro autore, su cui ancora tanto si può riflettere, resta nel presente una metodologia e un’integrità, un vero e proprio “metodo Colajanni”, messo in pratica da chi opera nei territori e nelle realtà più complesse come il contrasto alle mafie e alla corruzione, da chi persevera nella lotta per il riscatto sociale e opera contro la sopraffazione, lo sfruttamento e il pregiudizio.

Il volume è nato dall’iniziativa del Centro studi MedMez, a curarlo sono stati: Antonino Colajanni, Valentina Rizzo e Fernando Massimo Adonia.