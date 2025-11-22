Era in compagnia di alcuni amici quando è stato colpito

NAPOLI – Omicidio a Napoli. La vittima è un ragazzo di 19 anni, con precedenti per droga. Il giovane è stato ucciso nel quartiere dell’Arenaccia.

La vittima era in compagnia di alcuni amici. I giovani, mentre erano in via Generale Francesco Pinto, secondo il racconto dei presenti, hanno udito un colpo di pistola e visto il loro compagno ferito. Il 19 enne era stato colpito alla fronte.

Il 19enne è stato portato dagli amici all’ospedale Cto, il centro traumatologico ortopedico dei Colli Aminei, ma è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

