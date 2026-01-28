 Napoli, entra in casa della ex e accoltella il compagno: fermato
Napoli, entra in casa della ex a Natale e accoltella il compagno: fermato

NAPOLI – Si era introdotto furtivamente a casa della ex la notte di Natale e, quando ha visto il nuovo compagno della donna, lo ha ferito alla schiena con un coltello di 32 centimetri trovato nel lavello per poi darsi alla fuga.

Si è verificato nel quartiere Piscinola di Napoli, dove i carabinieri della stazione di Napoli-Marianella hanno sottoposto a fermo l’uomo, un 50enne, che nel frattempo era tornato in zona.

I militari dell’arma e la Procura di Napoli, che gli contestano il tentato omicidio aggravato, lo hanno individuato a casa: il 50enne ha tentato di fuggire sui balconi dei vicini ma è stato inseguito, bloccato e sottoposto a un provvedimento di fermo poi convalidato dal gip che ha disposto per lui la misura cautelare del carcere.

