Napoli, in fiamme il teatro Sannazzaro: quattro intossicati

NAPOLI – Paura a Napoli nel quartiere di Chiaia a causa di un vasto incendio. La zona interessata è quella del teatro Sannazaro, le fiamme hanno raggiunto la cupola dello storico edificio che si trova in un condominio e accanto a un’antica chiesa.

Sul posto la polizia e tre squadre dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

L’aria, in tutto il quartiere, è irrespirabile e alcune abitazioni sono state evacuate. Quattro persone, secondo le prime informazioni, sono intossicate e sono state portate in ospedale.

L’incendio si è sviluppato intorno alle 6 del mattino e potrebbe essere stato scatenato da un corto circuito e la presenza di materiale altamente infiammabile ha alimentato il rogo.

