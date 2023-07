Napoli, lite per un lettino: bagnino accoltellato da due ragazzini

L'uomo è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli. Indagini in corso della polizia

NAPOLI – Un bagnino 42 anni è stato accoltellato a Marechiaro per una lite scoppiata per un lettino. L’uomo è stato colpito all’addome e versa in condizioni gravi. Ad aggredirlo sarebbero stati due ragazzini, forse minorenni, che hanno accoltellato il bagnino durante una lite per futili motivi, forse scoppiata per un lettino. All’aggressione hanno assistito alcuni bagnanti.

Il bagnino è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli ed è stato sottoposto a intervento chirurgico. Sono in corso indagini degli uomini dell’ufficio prevenzione generale della questura di Napoli.