Napoli-Palermo, gara al sapore di Serie A per i rosa: le probabili formazioni

Questa sera la sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia

È una sfida dal sapore di Serie A per i rosanero quella in programma questa sera. A partire dalle ore 21.00, infatti, il Palermo di Alessio Dionisi sarà in campo allo stadio “Maradona” contro il Napoli in occasione dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Dopo sette anni dall’ultima volta, il club di viale del Fante torna a giocare a Fuorigrotta nel capoluogo campano. Il Napoli, in questa stagione, punta nuovamente a vincere lo scudetto con in panchina Antonio Conte.

Nell’ultimo turno di Serie A i partenopei non sono andati oltre lo 0-0 nella sfida in casa della Juventus. Il bottino delle ultime cinque gare di campionato, però, è positivo per i campani: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta hanno permesso agli azzurri di ottenere 10 punti e il secondo posto in classifica. La squadra di Conte ha battuto di misura il Modena, in Coppa Italia, prima di giungere alla sfida contro i rosanero.

La compagine del capoluogo siciliano, invece, ha raggiunto i sedicesimi di finale della competizione dopo aver battuto nel turno precedente il Parma per 1-0. Nelle ultime cinque gare, il Palermo è stato un po’ altalenante, pur essendo, almeno parzialmente, in crescita. Due vittorie, due pareggi e una sconfitta sono i risultati delle ultime cinque partite dei siciliani in campionato. I rosanero, attualmente, si trovano al dodicesimo posto della graduatoria di Serie B, a otto punti dal Pisa capolista (16).

Napoli-Palermo, le probabili formazioni

Il tecnico del Napoli dovrebbe schierare i suoi con il 4-2-3-1, adottando un massiccio turn over. Mister Conte potrebbe scegliere di cambiare dieci undicesimi della rosa scesa in campo contro la Juventus sabato scorso. Infatti, dovrebbe essere confermato il solo Caprile tra i pali. In avanti spazio dal primo minuto per Neres, Raspadori e Ngonge alle spalle di Simeone.

Mister Dionisi darà continuità al suo 4-3-3 anche lui con alcuni cambiamenti, dettati comunque da diverse assenze tra i convocati. In porta scelto Sirigu, mentre in difesa Baniya e Ceccaroni i titolari, con qualche novità per i terzini. In mediana scelte quasi obbligate per l’allenatore dei rosa, mentre in avanti Le Douaron e Appuah potrebbero essere gli esterni ai lati di Brunori.

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka, Gilmour; Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone.

PALERMO (4-3-3): Sirigu; Pierozzi, Baniya, Ceccaroni, Buttaro; Segre, Ranocchia, Saric; Le Douaron, Brunori, Appuah.