Napoli-Palermo, si ferma Nedelcearu: i convocati di Dionisi

Sono sei in totale gli assenti

Napoli-Palermo è la sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia in programma giovedì 26 settembre, allo stadio “Maradona”, con calcio d’inizio alle ore 21.00. Una gara non facile sulla carta per i rosanero, ma che il tecnico dei siciliani Alessio Dionisi vuole comunque giocarsi a viso aperto.

Nella lista dei convocati diramata dal sito ufficiale del Palermo, si fa la conta degli assenti. Sono Gomis, Di Bartolo, Verre, Blin (operato da qualche ora) e Di Francesco. A questi, per la trasferta campana, si è aggiunto anche il difensore Ionut Nedelcearu, che non sarà del match per un affaticamento muscolare accusato nel corso dell’allenamento odierno.

Napoli-Palermo, i convocati di Dionisi

Questi, dunque, i calciatori rosanero convocati per la partita contro il Napoli in programma domani.

1 Desplanches

3 Lund

4 Baniya

5 Lucioni

6 Gomes

7 Di Mariano

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Nespola

14 Vasic

19 Appuah

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

25 Buttaro

27 Pierozzi

29 Peda

30 Saric

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu