Napoli, terremoto nella notte: diverse scosse ai Campi Flegrei

La prima si è registrata all'1.58

1' DI LETTURA

Terremoto a Napoli. Una sequenza sismica ha scosso i Campi Flegrei, nel golfo di Pozzuoli. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato sette diverse scosse, la più intensa delle quali di magnitudo 3.3, registrata alle 6:18 a una profondità di due chilometri.

Tra la popolazione si è registrata tanta paura, in tanti sono stati svegliati nel cuore della notte e molti sono scesi in strada.

La prima scossa, come riporta il sito dell’Ingv, si è registrata all’1.58, con una scossa di magnitudo 2.0. Alle 2:01 la seconda, di magnitudo 2.5; alle 4:11 un’altra, di magnitudo 2.0; alle 6:10 la quarta, di magnitudo 2.5; alle 6:18 la quinta, di magnitudo 3.3 e, ancora, alle 6:22 una di magnitudo 2.8.

Il terremoto non ha provocato danni. Lo comunica la Protezione Civile. “In seguito al terremoto registrato questa mattina ai Campi Flegrei dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – si legge in una nota -, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. Non sono stati segnalati danni”.