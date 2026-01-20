 Naro, ruba acqua con l'autobotte da una fontana per venderla: denunciato
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Naro, ruba acqua con l’autobotte per venderla: denunciato un comunale

L'operazione dei carabinieri
PROVINCIA DI AGRIGENTO
di
1 min di lettura

AGRIGENTO – Prelevava indebitamente acqua da una fontana destinata al pubblico servizio, in via Petruzzella, a Camastra (Agrigento), e con l’autobotte la consegnava in un’abitazione di via Colapuma, a Naro. Il tutto dietro compenso. Non è un operaio qualsiasi quello denunciato dai carabinieri, ma un impiegato comunale sessantaduenne di Naro che riforniva il “cliente” durante l’orario di lavoro in ufficio, da cui risultava assente ingiustificatamente.

I carabinieri della stazione di Camastra, con il supporto dei colleghi di Naro, lo hanno denunciato alla procura di Agrigento. Le ipotesi di reato contestate sono furto aggravato, esercizio abusivo della professione e frode in commercio. 

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI