Naro, ruba acqua con l’autobotte per venderla: denunciato un comunale

L'operazione dei carabinieri

AGRIGENTO – Prelevava indebitamente acqua da una fontana destinata al pubblico servizio, in via Petruzzella, a Camastra (Agrigento), e con l’autobotte la consegnava in un’abitazione di via Colapuma, a Naro. Il tutto dietro compenso. Non è un operaio qualsiasi quello denunciato dai carabinieri, ma un impiegato comunale sessantaduenne di Naro che riforniva il “cliente” durante l’orario di lavoro in ufficio, da cui risultava assente ingiustificatamente.

I carabinieri della stazione di Camastra, con il supporto dei colleghi di Naro, lo hanno denunciato alla procura di Agrigento. Le ipotesi di reato contestate sono furto aggravato, esercizio abusivo della professione e frode in commercio.