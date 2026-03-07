 Nasce Confcommercio formazione Palermo
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Nasce Confcommercio formazione Palermo, presiede Riva di Sanseverino

"Competenze per le aziende"
IMPRESE
di
1 min di lettura

PALERMO – Si è costituita Confcommercio Formazione Palermo, l’associazione che rappresenta le aziende impegnate nel settore della formazione professionale. Massimo Riva di Sanseverino è stato eletto presidente; Martina Biundo, Antonio Cammarata, Silvana Di Girolamo e Andrea Riggio sono i vicepresidenti.

“Daremo rappresentanza agli operatori di un settore strategico per lo sviluppo economico e sociale del territorio – dice Riva di Sanseverino – e ci impegneremo per contribuire alla costruzione di un modello di formazione sempre più orientato alle competenze richieste dal mercato del lavoro”.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI