Nasce Confcommercio formazione Palermo, presiede Riva di Sanseverino

"Competenze per le aziende"

PALERMO – Si è costituita Confcommercio Formazione Palermo, l’associazione che rappresenta le aziende impegnate nel settore della formazione professionale. Massimo Riva di Sanseverino è stato eletto presidente; Martina Biundo, Antonio Cammarata, Silvana Di Girolamo e Andrea Riggio sono i vicepresidenti.

“Daremo rappresentanza agli operatori di un settore strategico per lo sviluppo economico e sociale del territorio – dice Riva di Sanseverino – e ci impegneremo per contribuire alla costruzione di un modello di formazione sempre più orientato alle competenze richieste dal mercato del lavoro”.