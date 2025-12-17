Nasce l’associazione “Sara Campanella”, evento oggi a Palermo

La studentessa è stata accoltellata dal collega di università Stefano Argentino

PALERMO – Oggi alle 17, nel cinema De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa a Palermo, si terrà il primo evento pubblico dell’associazione “Sara Campanella ETS”, costituita con l’obiettivo di custodire la memoria di Sara Campanella e di tradurla in un impegno concreto volto alla promozione della consapevolezza, della responsabilità civile e del contrasto a ogni forma di violenza e indifferenza.

Sara Campanella, studentessa di Misilmeri di 21 anni, venne accoltellata e uccisa dal collega di università Stefano Argentino lo scorso 31 marzo a Messina. Argentino si è poi suicidato carcere.

“L’iniziativa nasce dalla necessità di trasformare il dolore in memoria, impegno e amore, per Sara e con Sara”, dice Maria Concetta Zaccaria, madre di Sara Campanella e presidente dell’Associazione, “affinché la sua luce non venga mai spenta e rimanga ricordo vivo della persona meravigliosa che era”.