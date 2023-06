Nasce LiveMeli: il primo giornale online degli studenti – VIDEO

Sessanta aspiranti giornalisti, mesi di incontri. Scopri gli articoli dei ragazzi e delle ragazze dell'Istituto Meli di Palermo LINK

PALERMO – Da oggi nasce LiveMeli, il primo giornale online degli studenti palermitani, in collaborazione con i vertici dell’Istituto Meli. LINK DIRETTO Sessanta aspiranti giornalisti, mesi di incontri, abbiamo parlato del diritto e del dovere di informare in una terra particolare come la Sicilia. Abbiamo parlato degli algoritmi e dei sogni di questi ragazzi e ragazze, tra i quali c’è anche il giornalismo.

Gli studenti hanno intervistato il sindaco Roberto Lagalla (LEGGI L’INTERVISTA) e hanno curato la preparazione di decine e decine di articoli, che saranno pubblicati progressivamente. Si tratta di un progetto sperimentale, siamo sicuri di sorprendervi a partire da settembre 2023. Leggi LIVEMELI (direttore@livesicilia.it)