Nasce Osmosia, la comunicazione scientifica made in Catania

L’azienda nata dall’intuizione di tre donne, tre microbiologhe nate ai piedi dell’Etna, intende rivoluzionare il mondo dell’informazione sanitaria.

CATANIA. A Catania nasce Osmosia – medical writing & consultancy, l’azienda scaturita dall’idea di tre microbiologhe catanesi, Valeria Metoldo, Simona Purrello e Tasha Bertuccio che, dopo un’esperienza all’estero, hanno deciso di mettersi in gioco nella propria città. A breve, inaugureranno la sede dell’azienda nata nel 2021 dal frutto di 8 anni di collaborazione.

Osmosia, unica nel settore della scrittura scientifica, punta a trasformare il mondo della comunicazione e della formazione in ambito medico e sanitario.

“Un mondo che, fino a oggi, si è basato sul lavoro dei freelance – spiegano le fondatrici – che noi abbiamo strutturato dando vita ad un’azienda in grado di curare la redazione dei contenuti in modo armonico. Con la nostra società possiamo seguire ogni progetto sin dalla sua ideazione e in ogni suo aspetto”. Osmosia, in questo modo, rappresenta una sorta di marchio di fabbrica.

A dicembre Osmosia aprirà le sue porte a Catania. “Questa città è il punto di partenza di tutto – continuano le tre professioniste- aprire qua la nostra sede rappresenta un vanto e una sfida: abbiamo deciso di scommettere sulla Sicilia per radicare questa nuova professione nella nostra terra. Vogliamo puntare alla formazione dei più giovani, in particolare i laureati in discipline scientifiche, che potrebbero trovare nuovi sbocchi lavorativi con grandi margini di crescita e soddisfazione”.

Da qui l’avvio di importanti collaborazioni, oltre quella con la Società Italiana di Microbiologia, da poco è stata avviata anche quella con l’Università degli Studi di Catania con la quale Osmosia ha attivato una convenzione. “Abbiamo già alcuni tesisti – proseguono – e ci piacerebbe attivare una materia o un master in medical writing”.

“Saper scrivere e comunicare in maniera precisa e al contempo comprensibile è fondamentale per chi si occupa di medicina o di scienza. Non siamo giornaliste, non riportiamo notizie, ma scriviamo contenuti che servano ad aumentare la consapevolezza del paziente o del medico relativamente ad una patologia, ad un percorso diagnostico-terapeutico o a possibili nuove frontiere della medicina”.